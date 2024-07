F1 Oliver Bearman guiderà la Haas nel 2025 | Immensamente orgoglioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)sarà un pilota. Il giovane driver proveniente dalla Ferrari Academy scenderà in pista con la monoposto del team americano nel. Il britannico ha firmato un accordo pluriennale con la scuderia di Kannapolis.ha già dimostrato di avere le carte in regola per stare tra i grandi della Formula 1: in questa stagione il diciannovenne ha sostituito Carlos Sainz al volante della Ferrari nel Gran premio dell’Arabia Saudita, chiuso al settimo posto dopo una prova più che convincente. Attualmentesta disputando il campionato di F2 con il team Prema e proprio lo scorso weekend in Austria ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, la quarta in carriera, durante la Sprint Race. Il talento della Ferrari Academy ha così commentato l’accordo con: “È difficile esprimere a parole quanto significhi tutto questo per me.