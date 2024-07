F1 Hamilton il vista del GP di Silverstone | Stiamo facendo grandi passi avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il pilota della Mercedes, Lewis, ha parlato in conferenza stampa indel Gran Premio di Gran Bretagna a: “Mi sono goduto la vittoria del team – ha detto il sette volte iridato a proposito del successo di Russell in Austria -. In termini di prestazione pura non siamo al livello di McLaren e Red Bull. Ma non siamo lontani, abbiamo visto deiine lentamente ciavvicinando alle prime file. Un momento speciale nel passato? Aricordo con piacere il 2008. La mia prima vittoria qui sotto la pioggia, l’inizio del mio percorso con i tifosi su questa pista e non solo. Anche la vittoria del 2021 mi ha restituito una bellissima sensazione. Quella fu una gara complicata, con condizioni insidiose e un livello da me raggiunto in pista davvero incredibile“.