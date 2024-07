Elena Di Gioia si dimette e lascia la delega alla Cultura del Comune di Bologna Un’esperienza straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024-Disi: ad annunciarlo è lei stessa oggi, in un punto stampa insieme al sindaco Matteo Lepore: “Dopo due anni e mezzo di lavoro aldiho sentito l'urgenza, la necessità di rilanciare con forza il mio profilo professionale. Una scelta desiderata, ragionata, che non è sofferta perché guardo al futuro”, ha commentato l’ormai exta, che tornerà ad occuparsi di direzione artistica e management della. "Un percorso straordinario, bellissimo e meraviglioso, ricco di soddisfazioni che mi hanno arricchita" continua, assicurando comunque la sua presenza ancora per qualche tempo, per gestire al meglio il passaggio di consegne. Ringrazia poi il primo cittadino: “Ha compreso questo mio desiderio, e l'ha accoltoluce di un rapporto di stima reciproca.