Detenuto 20enne si suicida nel carcere di Sollicciano Scoppia la rivolta tra i reclusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Dramma neldidove undi 20 anni questo pomeriggio, 4 luglio, si è tolto la vita. Il giovane, di origine tunisina, secondo quanto ricostruito, si è impiccato nella cella mentre l'altro recluso era in sala colloqui. Avrebbe dovuto finire di scontare la pena nel novembre 2025. «Si tratta dell'ennesimo atto di una drammatica e lunghissima strage che si sta perpetrando negli istituti di pena italiani». Così in una nota Luca Maggiora presidente della Camera penale di Firenze che ha indetto per domani una conferenza stampa di fronte aldi. In seguito alla morte delnelsono esplose le proteste. Secondo quanto si apprende sarebbe coinvolti idi due sezioni della giudiziaria.