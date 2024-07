Da sabato i saldi di fine stagione Ogni cesenate spenderà 92 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Partonoestivi che dureranno sessanta giorni e secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, mette in luce il direttore ConfcommercioGiorgio Piastra, "quest’anno per l’acquisto di capi scontatifamigliain media 202, pari a 92pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di". Per quel che riguarda le vendite, da segnalare le varie iniziative promosse sull’intero territorio e da Federazione Moda Italia come “Chiari e Sicuri”, “Trasparenti”, “Tranquilli”. "Questi- rimarca Piastra - rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti.