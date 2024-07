Crolla la balaustra del balcone Due feriti in una villa di Cavenago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)il parapetto di un, tanta paura in un’abitazione del centro diBrianza e duein ospedale. È accaduto ieri poco dopo mezzogiorno in via XXIV maggio, in unastorica in corso di ristrutturazione i cui proprietari stavano facendo un trasloco. Il proprietario della casa e un amico sono stati colpiti dal materiale caduto all’improvviso dal, calcinacci e pezzi di, proprio mentre erano intenti a spostare alcuni oggetti in cortile. Immediatamente sono partite le richieste di soccorso. Sono arrivati gli operatori del 118 con l’elisoccorso, che, vista la zona priva di un terreno pianeggiante su cui atterrare, si sono calati sul luogo dell’incidente con delle funi. Una volta scesi a destinazione, l’elisoccorso è stato fatto atterrare nella zona del campo da calcio dell’oratorio.