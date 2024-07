Cosa ha visto la Juventus in Képhren Thuram

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Se Thiago Motta è una di quelle persone che credono che il destino di un uomo sia scritto nel suo nome, allora l’acquisto di Khéphrensarà di certo di buon auspicio. Chiamato così in onore del faraone sotto il quale fu costruita la Sfinge, il suo nome cela un significato particolare: «I miei genitori mi hanno detto che Khéphren significa “il sole che si sta alzando”», ha raccontato. Se l’arrivo di un altroa Torino coinciderà con l’alba di un nuovo ciclo di successi – così come lo fu quello del padre, arrivato nell’estate del 2001 insieme a Buffon e Nedved per ricostruire la Juve post-Zidane – potrà dircelo solo il tempo. Quello che è certo è che Cristiano Giuntoli si è assicurato uno dei migliori Under 23 della Ligue 1 e un centrocampista con caratteristiche sulla carta adatte alle richieste del nuovo allenatore.