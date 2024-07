Controlli strutture ricettive | Un sequestro e un’attività sospesa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Negli ultimi tempi la problematica della gestione delleè oggetto di particolare attenzione da parte della Polizia di Stato, poiché spesso è stata riscontrata una gestione in spregio alla normativa vigente da parte di alcuni operatori di settore: sono stati pertanto di primaria importanza ie le conseguenti iniziative intraprese per frenare tale fenomeno, soprattutto in aree a forte affluenza turistica, anche in vista dell’imminente giubileo. Sono stati effettuati diversida parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma: in un affittacamere in Via Napoleone, già sottoposto a sospensione della licenza da parte del Questore lo scorso maggio, sono state riscontrate nuovamente numerose violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.