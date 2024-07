Centri massaggi a luci rosse | il blitz della polizia Sequestrati anche 3mila farmaci ‘proibiti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ancona, 4 luglio 2024 - Cinquenel mirinoper l’operazione “Alto impatto 2”. Due persone denunciate, di cui una per vendita illegale di medicinali e ricettazione e l’altra per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Il sequestro penale deiillegali è stato messo in atto in collaborazione con il nucleo operativoGuardia di finanza. In tutto sono staticirca 3000 medicinali (pasticche, boccette, bustine ecc.) verosimilmente viagra, botulino e altri prodotti di importazione e vendita illecita, in violazione del decreto legge che disciplina la somministrazione e l’utilizzo deiad uso umano. È l’amaro bilanciomaxi operazione digiudiziaria, a livello nazionale, coordinata dal servizio centrale operativo, per il contrasto e la repressione del fenomeno del favoreggiamento e dello sfruttamentoprostituzione, specialmente di matrice straniera.