Calendario è conto alla rovescia Oggi svelato il cammino azzurro

(Di giovedì 4 luglio 2024)saràildella Serie A 2024-25, in diretta a partire dalle 12 sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su Radio Tv Serie A con RDS, che anche quest’anno vedrà un’asimmetria nella sequenza delle gare del girone di ritorno rispetto a quello di andata (minimo 8 le giornate che devono intercorrere tra una sfida e l’altra contro la medesima squadra). Tra i criteri adottati per la sua stesura ce ne sono due che riguardano anche l’Empoli. Il primo è riferito all’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta con la Fiorentina, così come succede per le due squadre di Milano, Torino e Roma. L’altro è relativo proprio al derby con i viola, che non potrà essere programmato tantoprima quanto all’ultima giornata e neppure nell’unico turno infrasettimanale previsto per la decima giornata.