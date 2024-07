Bozzoli non è in Francia dove porta l' ultima pista del latitante in fuga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Continuano le ricerche e le indagini per ricostruire i movimenti degli ultimi giorni di Giacomo, il 39enne indopo la condanna in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015. Le indagini fin qui svolte dalla Procura di Brescia e dai carabinieri sembrano confermare l'ipotesi chesi trovi all'estero assieme alla moglie Antonella e al figlio di nove anni. A suggerirlo era stato il suocero diche aveva indicato lacome Paese scelto per ladae adesso emerge sempre più nitidamente l'ipotesi, «validata da risultanze investigative», che potrebbe trovarsi all'estero. Secondo il quotidiano Libero, tuttavia, l'investigativaai Balcani, in Albania o Montenegro.