Basket Preolimpico 2024 | la Grecia supera l’Egitto in semifinale sarà Antetokounmpo contro Doncic

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lukaancora protagonista nel torneodi: la stella dei Dallas Mavericks realizza un’altra tripla doppia al Pireo, dopo quella messa a segno nella sconfittala Croazia all’esordio, guidando i suoi nella larga vittoria per 78-104la Nuova Zelanda. 36 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per, in una partita che ha visto la Slovenia iniziare alla grande con un parziale di 9-27, allungando poi nel secondo tempo dopo che la Nuova Zelanda aveva accorciato nel secondo quarto. Per la Slovenia è arrivato il secondo posto che vale la, in un girone in cui tutte le squadre hanno chiuso con 3 punti totali (al primo posto la Croazia, eliminata proprio la Nuova Zelanda. Un secondo posto che mettedi fronte ai fratelliin: la, infatti, hato senza problemiper 93-71, centrando la seconda vittoria e quindi il primo posto nel Gruppo B.