Avvocato? No novellino praticante che aspetta di superare il colloquio | FdI Foti umilia Conte

(Di giovedì 4 luglio 2024) Festa a Roma per FdI a "Piazza Italia", un evento con cui il partito lancia la corsa per la presa della capitale, da riconquistare dopo le parentesi di Virginia Raggi prima e di Roberto Gualtieri poi. Sul palco ad aprire "i lavori" Arianna Meloni, che fa un discorso di puro orgoglio, rivendicando i risultati del governo e il consenso di cui a due anni dalle elezioni FdI continua a godere. Un consenso che continua a salire. Sul palco, poi, anche Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Enel corso del suo intervento ha messo nel mirino Giuseppe, leader del M5s che è appena entrato nel gruppo The Left in Europa (ingresso "con riserva": ci sarà un periodo di prova di sei mesi, al termine dei quali il M5s potrà essere confermato parte della famiglia oppure no).