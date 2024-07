Arriva il nuovo film di Ozpetek | Diamanti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Grande hype per ildi: si chiameràe coinvolgerà ben 18 attrici italiane. Le riprese sono iniziate il primo luglio, e si tratta ormai della quindicesima pellicola del noto regista. Nel cast alcuni volti notissimi che hanno da sempre collaborato con lui, come Stefano Accorsi. Il cast deldiLa pellicola è prodotta da Greenboo Production, di Marco Belardi. Inoltre, è in collaborazione con Vision Distribution e Faros. Come ormai è tradizione sarà girato interamente a Roma. Le riprese si protrarranno inoltre fino alla fine di agosto. È ambientato sia nel presente che negli anni ’70, raccontando la vita e vicende amorose di un gruppo di donne che frequenta una grande sartoria cinematografica.