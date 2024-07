Arisa presenta il nuovo fidanzato | si chiama Walter Ricci

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024), solo un anno fa, aveva aperto le candidature per trovare un. Una richiesta ironica sui social che scatenò l’ira della comunità bisessuale che si era sentita discriminata da tale appello. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – aveva scritto – max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico“. All’appello hanno risposto (presumo) in molti, ma il vincitore è solo uno:. Il ragazzo è statoto dacon un post su Instagram. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste.