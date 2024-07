Anziani meno soli in città Ginnastica balli di gruppo e consigli del medico Così l’estate non fa paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ritorna il trentennale appuntamento con “Estate con noi 2024“, le iniziative di intrattenimento estivo per gli. Il Comune di Monza mette a disposizione una porzione del Parco Ambrosini di via Solferino (che diventa Centro socio culturale Modoetia), in convenzione con Auser San Rocco, il braccio operativo, con il supporto di BrianzAcque, per offrire un po’ di sfago a chi rimane nellache si svuota. Ogni giovedì e domenica dalle 15 alle 18.30 vengono offerte proposte di intrattenimento con giochi, musica, spettacoli e momenti di riflessione e informazione su tematiche d’interesse sociale. Essendo lo spazio omologato per 200 persone è andato sold out già il primo incontro previsto per oggi con l’orchestra di Gianni Conte, a seguire Michele Bove, Davide Staffelli e molti altri, per un totale di 19 incontri tra luglio e agosto.