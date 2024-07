Anche il settimanale Economist scarica Joe Biden | Faccia un passo indietro per il bene dell’America

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’immagine di copertina dice già quasi tutto. Un deambulatore per anziani con davanti il simbolo della presidenza statunitense. Il titolo è: “No way to run a country”.illondinese(controllato al 34,7% dalla Exor della famiglia Agnelli-Elkann) si unisce alla serie di prestigiose testate che invitano Joea farsi da parte in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Nell’editoriale di apertura del numero in edicola si torna sul confronto con Donald Trump. “Il dibattito è stato orribile per. Guardare un anziano confuso che lottava per ricordare parole e fatti è stata un’agonia e la sua incapacità di dibattere contro un avversario debole è stata scoraggiante”, si legge. Peggio ancora, secondo l’è stato il tentativo che ne è seguito di negare le difficoltà in vista di altri 4 anni di possibile presidenza.