Al Palio di Siena trionfa l' Onda

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI -la contrada dell'neldidel 4 luglio con l'accoppiata Carlo Sanna detto 'Brigante' e Tabacco. Vittoria numero quarantadue per il rione di Malborghetto, l'ultima fu il 16 agosto 2017. Terzo successo - uno era da scosso - per il fantino Carlo Sanna alla sedicesima presenza in Piazza del Campo. Prima vittoria per Tabacco nella sua settima volta sul tufo Unal cardiopalma, lottato fino all'ultimo metro: è stato quello che ha vinto la contrada dell'. Una carriera combattuta quella che ha visto arrivare primi al bandierino Carlo Sanna detto "Brigante" e Tabacco. Pantera, Montone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca,, Lupa di rincorsa: questo era stato l'ordine ai canapi stabilito dalla busta, che dopo due giorni di rinvio non è stata cambiata.