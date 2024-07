Una folla di 4 mila persone per New Martina all’inaugurazione di un negozio a Palermo | lei scoppia in lacrime – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è stata travolta da un’ondata di entusiasmo giovanile in occasione dell’inaugurazione del nuovodi New, la celebre tiktoker diventata un fenomeno virale per la sua abilità nell’applicare pellicole protettive sugli smartphone. Carmen Fiorito, questo il suo vero nome, ha conquistato una vasta fanbase grazie alla sua spontaneità, alla precisione e all’effetto ASMR che i suoigenerano nei follower. L’apertura del punto vendita, specializzato – neanche a dirlo – in cover e accessori per telefoni, ha richiamato unadi circa 4giovani, accorsi da ogni angolo della città per incontrare la loro beniamina. Già dalle 12:30, ben prima dell’orario di apertura previsto per le 16:00, una lunga coda si snodava all’esterno del centro commerciale, testimoniando l’incredibile popolarità della giovane influencer.