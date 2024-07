Ultime ore di pioggia sull’Italia poi l’anticiclone delle Azzorre porta bel tempo e temperature gradevoli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le previsioni meteo: in arrivoNelle24 ore il malha continuato a imperversare con alternanza di fortirali e sole da nord a sud. Tuttavia, da giovedì è previsto un cambiamento con l’arrivo dell’alta pressione, che porterà condizioni meteo più stabili in tutta Italia grazie al. Questo porterà sole esenza afa. Secondo quanto rito da 3bmeteo, nel fine settimana, specialmente tra sabato pomeriggio e domenica mattina, una nuova perturbazione aumenterà l’instabilità su Alpi e Prealpi,ndo qualcherale in queste zone. Le previsioni meteo per domani Nord: Prevalentemente soleggiato, con aumento graduale della nuvolosità su Alpi e Prealpi nel pomeriggio, dove si potrebbero verificare alcuni fenomeni.