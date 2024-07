Terracina spiagge libere accessibili a tutti | quattro arenili attrezzati per le persone diversamente abili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024- Il Comune diha lavorato per consentire lo svolgimento della stagione estiva conper lesicure e. Grandissima è stata l’adesione al bando per l’affidamento in convenzione delle, che garantisce l’assistenza ai bagnanti e l’accesso libero acon percorsi per dis. Oltre 20 i tratti assegnati. L’Amministrazione Comunale ha poi allestito 4attrezzate perche si trovano in corrispondenza di Via Umbria, Via Lombardia, Via Campania e Via Basilicata. Per ciascuna spiaggia c’è a disposizione una rampa di discesa, un camminamento in mattonato e cemento e un’ampia piazzola sempre in mattonato e cemento con un gazebo e la possibilità di posizionare ombrelloni.