Schira | La difesa del Napoli fa rima con rivoluzione Ne cambierà almeno 3

(Di mercoledì 3 luglio 2024): “? Conte è una scelta perfetta, Meret verso il rinnovo, Simeone è in uscita, Buongiorno ha un accordo con gli azzurri, Osimhen vuole la Premier League, Kvara è incedibile. le ultime su Hermoso” Sul canale YouTube dità è andata in onda una lunga chiacchierata tra Salvatore Pengue e Nicolò. Già precedentemente ospite dità, l’esperto di calciomercato ha parlato subito della ‘Next Gen’ del: Giovanni Manna è un giovane dirigente in gamba, è la grande occasione “Giovanni Manna è un giovane dirigente in gamba, è la grande occasione. – riportaMagazine.com- Un profilo diverso da Conte, ma ilha sempre puntato su direttori giovani: Bigon, Giuntoli. Manna segue le orme dei suoi predecessori.