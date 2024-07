Rugby Lamaro verso Italia-Samoa | Tour nel Pacifico nuovo momento di sviluppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Italè arrivata ad Apia, capitale dell’arcipelago di, dove venerdì 5 luglio alle ore 6.00ne affronterà i padroni di casa nel primo dei tre Test Match delestivo, il primo nell’Emisfero Sud dopo la lunga sosta per la pandemia da Covid-19. Il capitano azzurro Micheleha parlato in conferenza stampa in vista del test: “È stata una stagione lunga. Ci siamo tolti qualche soddisfazione, ma adesso abbiamo davanti a noi tre impegni importanti. La chiave sarà fare le cose semplici nella maniera giusta: è il nostro obiettivo. All’interno nel nostro gioco sarà fondamentale essere precisi nel dettaglio“. Il flanker della Benetton ha poi aggiunto: “Tutti noi abbiamo un obiettivo importante. Questorappresenta unstep per la nostra crescita di squadra e confermare quanto di buono è stato fino ad ora.