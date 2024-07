Rinnovabili pompe di calore ma anche il ritorno del nucleare | cosa prevede il Piano Energia e Clima del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’èl’nella strategia che ilitaliano intende seguire per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Lunedì 1° luglio, il ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto ha inviato a Bruxelles il nuovo Pniec, ossia ilNazionale Integrato. Un documento di 491 pagine, che contiene la strategia dell’esecutivo sull’efficienza energetica, le fontie la riduzione delle emissionilteranti. «Uno strumento programmatorio che traccia la nostra strada energetica etica con grande pragmatismo», promette il ministro Pichetto. Oltre che pragmatico, ilassicura di aver optato per un approccio «tecnologicamente neutro». Il che significa che prende in considerazioni «tutte le fonti di, senza preclusioni».