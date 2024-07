Report sostenibilità Open Fiber all’avanguardia con la fibra ottica ultraveloce Si punta al net zero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Azzerare le emissioni entro il 2040 in nome della lotta al cambiamento climatico”. Un traguardo ambizioso che, azienda italiana impegnata da anni nella costruzione di una rete di comunicazione elettronica inad altissima velocità, si pone per il futuro. Nel quartodi, lo strumento che monitora le performance Esg (Environmental, Social & Governance) per gli stakeholders emerge quanto l’attenzione alle tematiche ambientali sia un obiettivo prioritario per l’azienda., il piano diper azzerare le emissioni entro il 2040 Nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, l’approvazione da parte del Cda didi una strategia climatica innovativa, condivisa con gli azionisti, segna un punto di svolta perchéa trasformare l’azienda in una cosiddetta “net”, cioè ad abbattere completamente le emissioni.