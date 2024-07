Rai | scontro Lega-Fi su pdl per taglio canone ‘azzurri difendono azienda privata?’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Si accende lotrae Forza Italia sulla questione delRai. Il partito di Matteo Salvini ha depositato una proposta di legge a firma del deputato Stefano Candiani che punta ad “aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai” in modo da abbassare il. Aumentare di un punto percentuale la pubblicità della Tv di Stato, argomenta l’esponente leghista, garantirebbe una raccolta di quasi 600 milioni che darebbero all’“la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato”. Ma l’iniziativa del Carroccio trova subito contrari gli alleati di Forza Italia, che attraverso fonti azzurre parlano di iniziativa non concordata: non vogliamo trasformare la Rai in un’commerciale, il ragionamento che filtra da Fi.