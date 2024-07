Nubifragi e alberi caduti a Casalecchio | Ho rischiato la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)di Reno (Bologna), 3 luglio 2024 –, strade interrotte, auto danneggiate, con vigili del fuoco, forze dell’ordine e Protezione civile all’opera all’opera lunedì sera e anche ieri. E oggi è ancora allerta maltempo Sono gli effetti delo con violente raffiche di vento che lunedì sera ha infierito a due riprese sul centro abitato di. I pericoli maggiori, ma fortunatamente senza feriti, sono arrivati dalla caduta die grossi rami precipitati sulla sede stradale con situazioni difficili in via Modigliani, nel parcheggio nel quartiere Faianello, in via Cimabue e in via Baracca dove un grosso ramo è caduto su un mezzo ad uso ai servizi sociali parcheggiato lungo la strada provocando danni alla carrozzeria.