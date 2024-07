Mafia pontina droga e appalti pubblici | 25 misure cautelari Arrestato anche il sindaco di Aprilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Avevano il controllo delle attività economiche del territorio e influenzavano il voto per eleggere i candidati favorevoli al racket degli. Scoperto adun sodalizio criminale che teneva sotto scacco la provincia di Latina: 25 persone sono state arrestate oggi su mandato della Dda di Roma.ildi, Lanfranco Principi, è finito agli arresti domiciliari. Estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti. È l’attività redditizia che avevano messi in campo i complici del clan, sgominata dopo una lunghissima indagine iniziata nel 2018. Venticinque arresti Le 25 persone arrestate sono accusate di far parte di un'associazione mafiosa radicata nella città, che voleva acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, die servizie intendeva ostacolare il libero esercizio del voto.