LIVE Sinner-Berrettini 7-6 7-6 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | il classe 1996 è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Palla corta di, ci arriva, poi pallonetto impeccabile del n.1. 40-15 Lungo il diritto del romano. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di. 15-15 stavolta è lungo il diritto del. 0-15 Micidiale martellamento dicon il diritto. Il romano va a segno con un perentorio diritto incrociato sulla riga. 0-2 Servizio e diritto incrociato del romano, che annulla la palla del contro-. A-40 In rete la risposta di rovescio di. 40-40 Ace esterno di, arrivato a quota 16. 40-A Passante di rovescio vincente dinon ha chiuso la volée di rovescio. 40-40 Devastante diritto incrociato di, in rete il back di rovescio di