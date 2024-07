Lavoratori sfruttati ed evasione | maxi-sequestro anche alla GXO

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ennesimo blitz da parte della Procura di Milano ai danni di una-società attiva nel settore dei servizi logistici. I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno eseguito ieri unpreventivo d’urgenza ai danni della filiale italiana del colosso Usa Gxo Logistics, per l’importo complessivo di oltre 83,9 milioni di euro. Per la Procura sarebbero un profitto indebitamente ottenuto attraverso la realizzazione di una complessa frode fiscale. Le ipotesi investigative riguardano un’articolata frode fiscale derivante dall’indebito utilizzo da parte della società, quale beneficiaria finale, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto al posto di somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore.