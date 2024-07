Kickboxing Faraoni dopo il titolo mondiale | Sono soddisfatto di me stesso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “‘Il cuore oltre l’ostacolo’. Jack Brunelli al commento di Dazn. È stato un match duro, partito in salita con il ginocchio che ha ceduto e ha continuato a far male fino a quando ho smesso di calciare. In più, mentre cercavo ancora di capire se potessi continuare o meno, ho preso anche un gancio destro al 2º round. Ho dato tutto quello che avevo. È stato un match duro, avvincente edi me! Abbiamo vinto! Grazie a tutte le persone dell’affetto! Senza pubblico probabilmente mi sarei fermato prima. I ringraziamenti li finisco nei prossimi giorni. Per ora stampelle e appena si sgonfia il ginocchio, farò una risonanza!”. Questele parole con le quali Mattiaha commentato il suo successo nel main event di Oktagon Tsunami 2024, a discapito di Danut Hurduc, che gli ha garantito la conferma delcome campioneISKA della categoria sino a 95 kg.