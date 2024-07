Kate Middleton ultime notizie Beatrice di York la imita ma l’abito è un fallimento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è attesa a Wimbledon anche se non è arrivata nessuna conferma da Palazzo sulla sua presenza al torneo di tennis dove per altro dovrebbe consegnare il premio ai vincitori. Ma intanto la Principessa del Galles è di ispirazione per tutte le donne della Famiglia Reale, compresadiche ha indossato un abito a grossi pois, molto simile a quello portato dalla moglie di William proprio a Wimbledon qualche anno fa. Ma il risultato è molto diverso., quando tornerà a Wimbledonprosegue le cure contro il cancro, la chemioterapia durerà per mesi. Perciò non riprenderà il lavoro, probabilmente fino al prossimo anno. Ma la speranza di rivederla ancora una volta in pubblico non viene meno. Le indiscrezioni emerse in questi giorni danno quasi per certa la sua presenza a Wimbledon e nemmeno è stato individuato un sostituto per la consegna dei premi finali.