Jesi Cinque Daspo della durata di un anno a ultras jesini

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le sanzioni del Questore in merito ai fatti accaduti durante Vigor Senigallia – Alma Juventus Fano, Serie D, Girone F, del 23 maggio scorso al “Bianchelli”, 3 luglio 2024 –emessi nelle ultime ore a carico di altrettanti tifosini per gli episodi avvenuti durante e al termine dell’incontro di calcio Vigor Senigallia – Alma Juventus Fano, Serie D, Girone F, del 23 maggio scorso al “Bianchelli” di Senigallia. In gradinata, assieme a circa 250 tifosi del Fano, anche un buon numero di tifosina “gemellati” con il Fano. Sul campo 5-1 a favoreVigor Senigallia. Tra il primo e secondo tempo un gruppo dina si era portato all’angolo del settore ospite più vicino alla curvatifoseriaVigor Senigallia, che hindotto gli operatori del Commissariato di Polizia ad allontanarli per evitare che la lite degenerasse.