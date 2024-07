In Cdm norme a raffica per carceri umane assunzioni fisco equo e aiuti agli alluvionati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E’ stato un Consiglio dei ministri ricco di provvedimenti, quello svoltosi oggi pomeriggio, con all’ordine del giorno, in primis, misure legare alleitaliane, ile il sostegno alle aree alluvionate. Ma il primo annuncio, al termine del Cdm è stato quello di milledi nella polizia penitenziaria per garantire sicurezza e vivibilitàistituti di pena. “Le risorse ci sono”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al dl giustizia consulle. Ma nessun provvedimento “svuota”, ha chiarito il ministro. “Mentre la sinistra, come un disco rotto, propone il mantra ideologico dell’indulto, la destra al Governo investe in uomini, equipaggiamenti e strutture per ripristinare ordine, legalità e sicurezza”, commenta Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.