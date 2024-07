Il muschio quasi indistruttibile può sopravvivere ai raggi gamma e all’azoto liquido

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 3 luglio 2024) IlSyntrichia Caninervis: Un Supereroe della Natura Gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria riguardo aldel deserto, il Syntrichia Caninervis, che dimostra una resistenza fuori dal comune. Questa pianta minuscola puòa condizioni estreme come radiazioni letali e disidratazione. Sfide Estreme, Soluzioni Straordinarie IlSyntrichia Caninervis, originario di ambienti difficili come il deserto del Mojave e l’Antartide, ha rivelato una capacità di sopravvivenza che sfida ogni immaginazione. In uno studio recente, i ricercatori hanno dimostrato che questa pianta potrebbe persinosulla superficie di Marte, resistendo a condizioni estreme e riprendendosi dopo esperimenti che avrebbero L'articolo Ilpuòaiproviene da News Nosh.