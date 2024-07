Il grido di aiuto di Arena e altre realtà per combattere l’inattività

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dati preoccupanti relativi alfisica Il 26 giugno 2024, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato nuovi dati preoccupanti riguardanti l’aumento dei livelli di inattività fisica. In risposta, aziende leader nel settore sportivo, come, stanno chiedendo un’azione urgente e coordinata per contrastare questa tendenza. Ecco i punti salienti: Il 31% degli adulti non raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati (150 minuti di esercizio moderato a settimana). Se questa tendenza continua, i livelli globali di inattività fisica potrebbero salire al 35% entro il 2030, rispetto al 26% del 2010. Esiste un divario crescente nella partecipazione all’attività fisica basato su età e genere: le donne sono meno attive degli uomini di almeno 5 punti percentuali, eaumenta rapidamente dopo i 60 anni.