I dubbi di Monaco | Preoccupato da Berrettini Sinner favorito non so se sarà una partita alla pari

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La prima giornata di main draw si è rivelata ampiamente positiva per i colori azzurri, con quattro uomini e una donna che hanno centrato il pass per il secondo turno a Wimbledon 2024. Vittoria al debutto in quattro set per Jannike Matteo, che si incroceranno dunque domani in un derby molto significativo. Bene anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jasmine Paolini, mentre ha perso Matteo Arnaldi con Frances Tiafoe. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Wimbledon, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido(commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport).