Ha detto no | Napoli il rifiuto che fa gongolare Conte e Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024)gongolano per ildel big alle offerte: ilresta alla finestra per chiudere il colpo, ecco tutti i dettagli L’idea delè quella di portare a casa quanti più acquisti il prima possibile, per dare la possibilità ad Antoniodi lavorare con estrema precisione in vista dell’inizio della prossima stagione. I partenopei faranno il loro esordio il prossimo 11 agosto in Coppa Italia e poi riverseranno le proprie forze sulla Serie A. Senza Coppe Europee, l’obiettivo prioritario è proprio quello di tornare in Champions League e la speranza di essere competitivi anche per lo Scuè molto forte. Nel frattempo, il direttore sportivosta lavorando per rinforzare la difesa. Nel mirino c’è Alessandro Buongiorno, con il quale ilsta trattando per trovare un’intesa sull’ingaggio e anche sul prezzo del cartellino da destinare al Torino.