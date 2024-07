Gf Vip noto ex Vippone cancella il profilo social su X | Non mi lascerò abbattere da questo schifo!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno degli ex protagonisti più amati del Grande Fratello Vip di recente si è sfogato sui, arrivando a decidere dire il proprioX, spiegandone però prima i motivi che l’hanno portato a compieregesto. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria, che negli scorsi giorni è tornato a far parlare di sé per via della sua situazione sentimentale. Dopo la fine della turbolenta storia con Antonella Fiordelisi, conosciuta proprio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha fatto sognare milioni di fan, lo speaker radiofonico è tornato single e ha deciso di mantenere quanto più possibile lontano dai riflettori la sua vita privata e permotivo ha deciso di non parlare più pubblicamente della sua situazione sentimentale.