Furti in un ristorante in città e in una struttura in provincia presi gli autori

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Pubblico Soccorso ha identificato l’autore di un furto commesso all’interno dellaove è ubicata una nota piscina del capoluogo. Il giovane, un 24enne residente a Ceppaloni (BN), introducendosi all’interno dellaattraverso una finestra difettosa, aveva asportato il denaro presente nelle gettoniere dei distributori automatici ed alcuni beni alimentari in attesa di essere inventariati, arrecando un danno complessivo pari all’incirca a 1.000 Euro. In quella data una pattuglia della Polizia di Stato, ricevuta la segnalazione di furto dalla titolare dell’attività, si era recata prontamente sul posto per un sopralluogo, unitamente al personale della Polizia Scientifica che aveva effettuato accurati rilievi nei luoghi ove era transitato l’autore del furto.