Ecco Di Taranto il dg che mancava | Qui per far crescere il Cesena

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con Corrado Diun altro tassello si aggiunge al mosaico studiato dagli americani per dotare ildi ruoli e caratteristiche necessari ad affrontare con meno difficoltà possibili il campionato cadetto. Ieri il neo dg bianconero si è presentato alla stampa, assieme a Massimo Agostini in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione. "Ci fa piacere presentare il nuovo dirigente del– comincia Agostini – come primo passo in avanti nella crescita della società. E’ una figura molto importante in vista di un campionato lungo e difficile, possiamo contare sul suo bagaglio di esperienze consolidate, ci darà una mano ad aiutare i meno esperti a". Sulla stessa falsariga l’incipit di Di, orgoglioso ed entusiasta. "Sono stato accolto con tanto entusiasmo, ho trovato collaboratori di grande livello, sia sul piano tecnico che umano.