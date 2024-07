Comunichiamoci alla basca Il futuro della Puglia secondo Floriano Pellegrino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha 33 anni, due figli e una stella Michelin insieme a Isabella Potì, che di anni ne ha 28. Il loro Bros' a Lecce rappresenta un unicum: radici profondissime nel territorio e sguardo oltreconfine, sono perfetti figli di oggi, perfettamente a loro agio nel mondo, reale e virtuale, sanno padroneggiare la comunicazione grazie a un'immagine fortissima restituendo un'immagineinedita, in dialogo aperto con il resto del mondo, pur con la consapevolezza di trovarsi in un angolo distante dalle traiettorie più battute, un finisterre dalle grandi potenzialità.va avanti a passo di carica: «quel che non deve mancare è strategia e visione - dice, e poi aggiunge - e poi non devi avere paura di fallire, contemplare anche il fallimento perché fa parte del percorso.