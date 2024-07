Cinquanta milioni ecco Calafiori | c’è il patto che taglia fuori la Juventus

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Riccardocontinua ad essere al centro del mercato:al Bologna, spunta ilchedai giochi laNiente: la scelta sembra essere stata fatta e cambiarla appare complicato. Il Bologna alza il muro per Riccardo, uno dei pochi italiani che si è salvato ad Euro 2024. Nonostante l’autogol contro la Spagna, il 22enne centrale è stato tra i pochi calciatori a meritarsi la sufficienza nella rosa di Spalletti dopo la disfatta contro la Svizzera. Prestazioni che hanno acceso ancora di più l’interesse sul calciatore, uno dei nomi più caldi del calciomercato. Sulle sue tracce c’è da tempo lacon Thiago Motta che vorrebbe portarsi a Torino il centrale che ha aiutato a far esplodere nell’anno trascorso insieme in rossoblù.