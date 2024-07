Casa Biden? Joe balbetta la moglie Jill va su Vogue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mentre Donald Trump segna un punto clamoroso con la sentenza della Corte Suprema che gli concede l'immunità parziale, le notizie che arrivano da Camp David, sede dello psicodrammaiano, gettano una luce diversa sulla copertina del numero didi luglio. In prima pagina c'è, first lady in elegante cappotto bianco di Ralph Lauren, sguardo deciso fuori pagina, linguaggio del corpo assertivo, tutto quello che il marito non è, o non è più. Titolo semplice, virgolettato: «Noi decidiamo il nostro futuro». Uno sprone all'elettorato americano, ma anche un'ovvietà (perlomeno oltre Atlantico, dove non esistono caminetti, blocchi repubblicani, liturgie aggiuntive rispetto al popolo votante). La scena comincia a diventare meno banale con un'interpretazione più restrittiva del pronome iniziale: “noi”, come clan, “decidiamo il nostro futuro”.