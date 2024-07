Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 3 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente lunedì 1. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Martinez sempre più vicino all’, domani sarà a Milano! Poi effettuerà le visite mediche. A proposito di reparto difensivo, Alex Perez e Giovanni Leoni si avvicinano sempre più ai nerazzurri. L’affare più importante di giornata riguarda Tarner Tessmann, giovane centrocampista americano del Venezia. Il calciatore sarà dell’, ma solo nel 2025. Il club neo-promosso in Serie A ha infatti espresso la volontà di mantenere il calciatore in prestito almeno per un’altra stagione.