Basket | Italia c’è fiducia dopo l’esordio Ora Porto Rico per una via meno pericolosa

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Parliamoci chiaro: quello della notte tra giovedì e venerdì (segnatamente, negli atti ufficiali, venerdì 5 alle 2:30) va considerato a metà tra il vero debutto ad alto livello dell’al Preolimpico di San Juan e, contemporaneamente, come il primo vero match decisivo. Contro, infatti, gli azzurri di fatto si giocheranno la possibilità di avere (alin teoria e se tutte le cose procederanno a dovere, cosa non scontata visto l’ottimo Messico, anche se non vincente, della notte) una semifinale senza Lituania. Si può tranquillamente parlare di debutto in pectore perché la prima partita di questo Preolimpico, quella contro il Bahrain (o Bahrein che dir si voglia) non si può certo definire indicativa. Troppo grande il divario tra le due selezioni, con la squadra di Gianmarco Pozzecco che ha semplicemente fatto il minimo indispensabile mostrando però una valida circolazione di palla, una buonissima forma di Melli e Gallinari e l’ampia disponibilità a stare in campo con profitto anche degli elementi della panchina.