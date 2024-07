Uccise lo zio e lo gettò nel forno | Giacomo Bozzoli in fuga dopo la condanna all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo perto per l’omicidio dello zio Mario, poi gettato neldella fonderia di famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia, l’8 ottobre del 2015.la sentenza i carabinieri si sono dunque recati nella sua casa vicino al Lago di Garda per arrestarlo, ma non hanno trovato nessuno. Il 36enne al momento è irreperibile e non si sa dove sia. LadiLunedì pomeriggio i giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza diemessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Brescia lo scorso 17 novembre 2023, che a sua volta aveva confermato ladella Corte d’Assise il 30 settembre 2022. Per di più, oltreè stato ancheto all’isolamento diurno per un anno.