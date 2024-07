Tour la volata storica di Girmay a Torino Carapaz in giallo | subito l’esame Galibier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Storico per la prima partenza dall’Italia, ilcontinua a scrivere pagine inedite. Aaddirittura due: la prima vittoria di un africano nero, la prima maglia gialla di un ecuadoriano. Ad essere precursori sia Biniamche Richardsono abituati: di traguardi consegnati direttamente dalla cronaca alla storia ne hanno già tagliati parecchi entrambi. Precedenza a, l’uomo che non ti aspetti perché in uno sprint per velocisti puri avrebbe dovuto aiutare compagno Thijssen, più adatto di lui. E invece: perso per strada il belga, l’eritreo si mette in proprio e con un rimontone sulle transenne infila Pedersen, cavalleresco nel lasciargli la porta aperta. Già primo africano nero a vincere una classica (la Gand-Wevelgem 2022) e a imporsi al Giro (stesso anno, a Jesi, quando andòa casa dopo essersi sparato in un occhio il tappo dello spumante sul palco delle premiazioni), a 24 anni e alla seconda partecipazione Bini diventa anche il primo a imporsi al, dove il suo team non aveva mai vinto.