Terzo Plenum Le sfide di Xi mentre il mondo osserva

(Di martedì 2 luglio 2024) Il 15 luglio ildel Comitato permanente del Partito Comunista Cinese si riunirà per tre giorni di discussioni che dovrebbero ruotare attorno alla crescita, allo sviluppo e alle riforme. La sessione plenaria è uno dei massimi momenti di confronto a Pechino, in cui solitamente il sistema gerarchico del Partito/Stato decide direttive e disegna visioni. In particolare, questo che ci sarà tra due settimane sarà il, ossia la terza volta dall’inizio dei suoi cinque anni di mandato che il Comitato si riunisce in tale formato. Nello specifico, l’attuale Comitato Centrale — il più importante organo del Partito per numero e rappresentatività — è stato nominato nell’ottobre del 2022 e si sarebbe dovuto riunione, da prassi, nell’ultimo trimestre del 2023 (ossia nel trimestre finale dell’anno successivo al Congresso che lo ha nominato).