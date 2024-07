Steve Bannon detta i princìpi della sua inquietante rivoluzione populista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) «Non sono un giornalista, non lavoro per i media. Il mio podcast “War Room” è il quartier generale di una rivoltache sovverta il sistema dall’interno», dice l’ex strategaCasa Bianca, da oggi nel carcere di minima sicurezza di Danbury in seguito alla condanna per oltraggio al Congresso, al columnist del New York Times David Brooks che lo ha intervistato la scorsa settimana. David Brooks aveva intervistatogià nel 2019 quando, nel suo studio di Washington, l’ideologo ed ex capo stratega dell’allora presidente Trump progettava un piano rivoluzionario per il movimento Make America Great Again (Maga). Se in questi cinque anni l’estrema destra sembra essersi rafforzata, con un’Europa in preda a partiti populisti ed estremisti, anche negli Stati Uniti non rallenta la corsa.